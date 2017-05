Sport1: "Knockout in Runde 11! Klitschko verliert Mega-Kampf. Der prognostizierte Mega-Fight hält was er verspricht. Wladimir Klitschko und Anthony Joshua liefern sich einen heißen Kampf - mit dem glücklicheren Ende für den Briten. Anthony Joshua stand auf den Ringseilen, streckte die Fäuste in die Höhe und feierte mit den grölenden Fans zu... mehr

Sport1: "Knockout in Runde 11! Klitschko verliert Mega-Kampf. Der prognostizierte Mega-Fight hält was er verspricht. Wladimir Klitschko und Anthony Joshua liefern sich einen heißen Kampf - mit dem glücklicheren Ende für den Briten. Anthony Joshua stand auf den Ringseilen, streckte die Fäuste in die Höhe und feierte mit den grölenden Fans zu Seven Nation Army. Der neue Super-Star des Schwergewichtsboxen hatte Wladimir Klitschko nach einer wahren Ringschlacht per Technischem K.o. in der elften Runde geschlagen und sich zum neuen Mehrfach-Champ gekrönt. Dreimal ging Klitschko zu Boden, ehe Ringrichter David Fields den Fight abbrach." weniger