"Ich werde jetzt keine endgültigen Entscheidungen treffen. Ich werde mir die Zeit nehmen, ich fühle mich sicher und gut, weil ich eine Rückkampfklausel habe. Das werde ich in den nächsten Tagen oder Wochen entscheiden." (Wladimir Klitschko)

"Ich habe nichts dagegen, nochmals gegen ihn zu kämpfen, wenn er das möchte. Es liegt an Wladimir." (Anthony Joshua)

"Einer der aufregendsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Gratulation an Joshua für den Sieg und an Klitschko für den unglaublichen Kampf." (Hollywood-Star und Ex-US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger)

"Was ein Kampf. Klitschko hat wie ein Krieger gekämpft - aber Joshua wie ein Löwe. Der beste Kampf seit langer Zeit, hoffentlich gibt es ein Rematch." (Tennis-Legende Boris Becker)

Klitschko - Joshua: Reaktionen

"Klitschko hätte nach dem Niederschlag in der 6. Runde mehr Körpertreffer landen müssen. Joshua hat gezeigt, dass er der junge Löwe war in diesem Kampf. Beim Boxen zeigt sich irgendwann das Alter im Ring. Wladimirs Beine waren gut, aber das Kinn war nicht okay." (Ex-Schwergewichtsweltmeister Lennox Lewis)