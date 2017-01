Oberhof: Deutsche Biathleten verpassen Podest in Oberhof

Deutsche Biathleten verpassen Podest in Oberhof

Den ewigen Kampf gegen Dominator Martin Fourcade gewannen Erik Lesser und Simon Schempp zwar erstmals in diesem Winter, zum ersehnten Podestplatz beim Heimspiel reichte es aber nicht. Nach jeweils zwei Schießfehlern sprintete das deutsche Duo beim Biathlon-Weltcup in Oberhof auf die Ränge fünf und sechs.

"Mit Platz fünf kann ich mich mit zwei Fehlern nicht beschweren. Läuferisch ist heute alles aufgegangen, was ich mir gewünscht habe", sagte Lesser, dem nur 0,9 Sekunden zu Rang drei fehlten, im ZDF. Schempp sagte: "Ich konnte mich gut auf mich konzentrieren, das war mit zwei Fehlern ein ordentliches Rennen. Es wurde heute insgesamt nicht enorm gut geschossen, das ist hier ein schwerer Schießstand."

Den Sieg am Rennsteig sicherte sich überraschend der Österreicher Julian Eberhard (1 Fehler) vor Michal Slesingr (Tschechien/1) und Dominik Windisch (Italien/1). Fourcade fuhr nach zuvor fünf Siegen in Serie dagegen sein bislang schwächstes Saisonergebnis ein. Der Gesamtweltcup-Führende aus Frankreich leistete sich im Stehendschießen drei Fehler und wurde Achter. Zuvor hatte der Doppel-Olympiasieger alle drei Sprints in diesem Winter gewonnen.

Vor dem Auftaktrennen am Rennsteig standen erneut die Dopingvorwürfe gegen die russischen Athleten im Mittelpunkt. Am Mittwochabend hatte es ein Krisengespräch mit Sportlern aus vielen Nationen gegeben. Wegen der vermeintlich zu laschen Vorgehensweise des Weltverbandes (IBU) wurde über eigene Maßnahmen diskutiert, auf einen von Fourcade angeregten Boykott aber vorerst verzichtet.

"Wir werden jetzt auch Forderungen an die IBU stellen", sagte Schempp. "Wir werden jetzt etwas zusammenschreiben und dann schauen, wie die IBU darauf reagiert." Lesser ergänzte: "Ich hoffe, dass mit aller Härte vorgegangen wird." Für den Weltverband könnte mittlerweile sogar ein Ausschluss der gesamten russischen Mannschaft aus dem Weltcup ein Thema werden. "Diese Konsequenz ist für die Zukunft nicht ausgeschlossen", sagte Generalsekretärin Nicole Resch dem ZDF. "Die hängt aber auch davon ab, was wir noch rausfinden."

(sid)