Berlin: DFB-Chef Grindel kontert Vorwürfe von Zwanziger

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat verärgert auf die Kritik von Vorgänger Theo Zwanziger am Grundlagenvertrag des Deutschen Fußball-Bundes mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) reagiert. "Ich bin sehr verärgert, dass der frühere DFB-Präsident ein Verfahren um den Grundlagenvertrag kritisiert, das er selbst erfunden hat", sagte Grindel. Erfunden sei auch die Zahl von 30 Millionen Euro, die dem DFB im Zuge des Vertrages angeblich verloren gingen.

"In Wahrheit ist es genau andersherum. Es ist so, dass wir vom Grundlagenvertrag sehr profitieren. Wir haben dadurch die Möglichkeit, mit unseren Nationalspielern zu werben. Und durch diese Werbeeinnahmen bezahlen wir den gesamten gemeinnützigen Bereich, genau diese Projekte, die den Amateurvereinen am Ende zugutekommen", erklärte Grindel. Zwanziger hatte vor allem die Deckelung der Zahlungen von der DFL an den DFB bei 26 Millionen Euro pro Jahr kritisiert, die durch eine Zusatzvereinbarung aus dem Jahr 2013 geregelt ist. Laut Zwanziger wird der DFB so um ungefähr 30 Millionen Euro im Jahr gebracht.

(sid)