Frankfurt/Main: DFB spricht sich gegen WM-Aufstockung aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich vor der Council-Sitzung des Weltverbandes Fifa am Montag und Dienstag noch einmal klar gegen den Plan einer "Mega-WM" mit 40 oder 48 Teilnehmern ausgesprochen. "Beim DFB sind wir grundsätzlich davon überzeugt, dass am bewährten Modus mit 32 Teilnehmernationen festgehalten werden sollte", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Donnerstag auf dfb.de.