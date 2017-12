"Dann hat Cando zweimal gebellt, und dann war das Ding in trockenen Tüchern." (Trainer Jupp Heynckes über Bedenken vor der Vertragsunterschrift bei Fußball-Meister FC Bayern München und seinen Schäferhund Cando)

"Ich bin ja lernfähig und habe gelernt, dass es Jupp gelungen ist, Hund und Katze zu befrieden. Wer Hund und Katze befriedet, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der ist auch in der Lage, den FC Bayern zu trainieren und dementsprechend Erfolg am Ende des Tages zu haben." (Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu Bedenken über die Verpflichtung des 72-jährigen Heynckes)

"Wir könnten bei Helene Fischer ja mal fragen, ob wir in der Pause des nächsten Konzertes 45 Minuten Fußball spielen könnten. Wir würden gefragt: Auf welche Schnapsideen kommt ihr denn?" (Stephan Schippers, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach über den Show-Anteil im Fußball)

"Es fehlt immer ein bisschen. Und dadurch fehlt am Ende ziemlich viel." (Kölns Trainer Peter Stöger zur Niederlagenserie des FC)

Die besten Sprüche des Sportjahres 2017

"Bitte was? Wenn ich einen Computer am Spielfeldrand sehe, schieße ich den kaputt. Ich war mein ganzes Leben auf dem Fußball-Platz, ich kann 'Büro' nicht mal buchstabieren." (Der Bezirksliga-Trainer und ehemalige Fußball-Weltmeister Thomas "Icke" Häßler in der "Sport Bild" auf die Frage, ob er ein Laptop-Trainer sei)