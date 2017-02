Die größten Aufholjagden im Sport

Boston hat seit 1918 nicht mehr den Titel in der Major League Baseball gewonnen und steht vor einer bitteren Pleite gegen den verhassten Erzrivalen aus New York. 0:3 liegen die Red Sox in der Serie hinten, 3:4 im letzten Inning des vierten Duells. Doch Boston gleicht aus, gewinnt das Spiel,... mehr

Boston hat seit 1918 nicht mehr den Titel in der Major League Baseball gewonnen und steht vor einer bitteren Pleite gegen den verhassten Erzrivalen aus New York. 0:3 liegen die Red Sox in der Serie hinten, 3:4 im letzten Inning des vierten Duells. Doch Boston gleicht aus, gewinnt das Spiel, holt auch in Spiel 5 einen Rückstand auf und zieht mit zwei haushohen Siegen in die World Series ein, wo es ein glattes 4:0 gegen die St. Louis Cardinals gibt. Es war das erste Mal in der mehr als hundertjährigen Geschichte der MLB, dass ein Team einen 0:3-Rückstand noch aufgeholt hatte. Drei Millionen Menschen feiern bei strömenden Regen anschließend die Helden bei einer Parade durch Boston. weniger