Die berührendsten und kuriosesten Sport-Bilder des Jahres 2016. Ring frei: Der ehemalige deutsche Nationaltorwart Tim Wiese wechselt die Sportart und betätigt sich ab sofort nicht mehr im Fußballtor, sondern im Wrestling-Ring. Im November feiert der ehemalige Profi von Werder Bremen und 1899 Hoffenheim sein Debüt in der Münchner Olympiahalle.

Höhenflug zum Abschied: Bastian Schweinsteiger lässt sich nach seinem letzten Länderspiel in Gladbach von den Teamkollegen in die Luft werfen. Vor dem Anpfiff hatte er noch Tränen vergossen.

Zerreißprobe: Eigentlich kämpfen die Schweiz und Frankreich am letzten Spieltag der Vorrunde bei der Fußball-EM um den Gruppensieg. Doch das langweilige 0:0 gerät schnell in den Hintergrund, als bei den Eidgenossen ein Trikot nach dem anderen reißt. Ausrüster Puma macht einen Materialfehler für die peinliche Panne verantwortlich.

Kerber am Ziel: Angelique Kerber krönt sich in Australien zur ersten deutschen Grand Slam Siegerin seit Steffi Graf. Im Finale schlägt sie Serena Williams mit 6:4, 3:6, 6:4. Es ist der Auftakt zu einem Traumjahr, das Kerber als Nummer eins abschließt.

Rückkehr des Jahres: Um Viertel vor elf am Abend des 25. November its das Comeback perfekt. Uli Hoeneß wurde mit der überwältigen Mehrheit von 98 Prozent zum Präsidenten des FC Bayern gewählt und kehrt damit in die Führungsetage des Rekordmeisters zurück.