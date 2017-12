fällt im August bei der Leichtathletik-WM in London vorauf die Knie. Der überführte Dopingsünder holt Gold, Bolt muss sich in seinem letzten Einzelrennen mit Bronze begnügen. Dennoch fliegen dem Jamaikaner die Herzen der Fans zu. "Eine Meisterschaft wird nicht ändern, was ich erreicht... mehr

fällt im August bei der Leichtathletik-WM in London vorauf die Knie. Der überführte Dopingsünder holt Gold, Bolt muss sich in seinem letzten Einzelrennen mit Bronze begnügen. Dennoch fliegen dem Jamaikaner die Herzen der Fans zu. "Eine Meisterschaft wird nicht ändern, was ich erreicht habe. Muhammad Ali hat auch seinen letzten Kampf verloren und blieb der Größte", sagt Bolt, der in der abschließenden Staffel verletzt aufgeben muss. Er wurde in seiner Laufbahn achtmal Olympiasieger und hält seit 2009 die Weltrekorde über 100 (9,58) und 200 Meter (19,19). weniger