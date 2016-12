"König Fußball" war auch in diesem Jahr in der Gunst der deutschen Sportfans die unangefochtene Nummer eins. Nur die Handballer schafften es, in die Phalanx Fußball einzudringen. Die Ereignisse mit den stärksten Quoten im Überblick.

"König Fußball" war auch in diesem Jahr in der Gunst der deutschen Sportfans die unangefochtene Nummer eins. Nur die Handballer schafften es, in die Phalanx Fußball einzudringen. Die Ereignisse mit den stärksten Quoten im Überblick. weniger