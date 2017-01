später lesen Innsbruck Eisenbichler bei Quali in Innsbruck auf Rang sechs Teilen

Deutschlands Skispringer haben mit einer soliden Vorstellung die Hoffnungen auf den ersten Podestplatz bei der 65. Vierschanzentournee genährt. In der Qualifikation für das heutige dritte Springen (14 Uhr) in Innsbruck landete der Gesamtvierte Markus Eisenbichler als bester DSV-Athlet mit 130 Metern auf Rang sechs. Ihm folgten Andreas Wellinger (126,5 Meter) und Stephan Leyhe (124 Meter). Alle sechs DSV-Adler meisterten die Qualifikation am Bergisel, die größten Probleme hatte dabei der ohnehin qualifizierte Vorjahreszweite Severin Freund mit 116,5 Metern auf Platz 47.