später lesen Innsbruck Eisenbichler will in Innsbruck aufs Podest Teilen

Twittern







Erst mit einem PS-Monster aufs Glatteis, dann ab in die Sauna: Markus Eisenbichler und Severin Freund kamen auch am Ruhetag der Vierschanzentournee kräftig ins Schwitzen. "Ich hatte fast mehr Adrenalin im Blut als beim Skispringen", sagte Eisenbichler nach einem spektakulären Eistraining, bei dem die DSV-Athleten ihre Qualitäten am Steuer eines Autos eindrucksvoll unter Beweis stellten.