Eishockey-WM: DEB-Gegner Lettland setzt auf Hartley

Deutschlands Gruppengegner Lettland wird bei der Eishockey-WM 2017 vom langjährigen NHL-Trainer Bob Hartley (56) betreut. Der Kanadier führte die Colorado Avalanche 2011 zum Stanley-Cup-Sieg, in der Saison 2014/15 wurde Hartley in der nordamerikanischen Profiliga als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Damals stand er bei den Calgary Flames an der Bande. Lettland trifft bei der WM-Endrunde (5. Bis 21. Mai) in der Vorrundengruppe A in Köln auf den Gastgeber, Russland, die USA, Schweden, die Slowakei, Dänemark und Italien.