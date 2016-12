Düsseldorfer EG: Adam muss die Weichen stellen

Beim Jahreswechsel vor zwölf Monaten war die DEG Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga. Diesmal kämpft sie um Platz zehn, der die Qualifikation für die Pre-Play-offs bedeutet - das Minimalziel. Und vieles deutet darauf hin, dass das Jahr 2017 sportlich noch schwieriger wird als das vergangene. Von Thomas Schulze

Weit mehr als ein Dutzend Verträge - darunter die von Kapitän Daniel Kreutzer und Torhüter Mathias Niederberger - laufen aus, weit weniger als die Hälfte davon dürfte verlängert werden. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wer sich noch einmal anbietet und wer die Zeit in Düsseldorf ausklingen lässt.

Der Umbruch ist Chance und Gefahr zugleich. Trainer Christof Kreutzer mus Korrekturen vornehmen und ein neues Team aufbauen. Dabei benötigt er aber nicht nur eine glücklichere Hand bei den Verpflichtungen, sondern auch bessere Ratgeber. Doch nicht nur die Mannschaft steht vor einem Umbruch, sondern das gesamte Konstrukt. Vielleicht hängt Daniel Kreutzer noch eine Saison dran - doch was macht er danach? Trainer Christof Kreutzer benötigt ein besseres Netzwerk, besseres Scouting, auch in Nordamerika.

Ein Manager wäre vielleicht eine Lösung, aber teuer. Vielleicht könnte ein Mann, der sich quasi in Ausbildung befindet, in diese Aufgabe hineinwachsen. Geschäftsführer Stefan Adam wird im kommenden Jahr entscheidende Weichen für die Zukunft der DEG stellen müssen. Dass er nicht an der Brehmstraße verstrickt ist, kann da nur von Vorteil sein.

