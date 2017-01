später lesen Düsseldorfer EG Conboy für zwei Spiele gesperrt FOTO: DEG FOTO: DEG Teilen

Twittern





2017-01-31T15:05+0100 2017-01-31T15:15+0100

Tim Conboy von der Düsseldorfer EG steht seinem Klub in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte gegen ihn eine Sperre von zwei Spielen plus eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe.