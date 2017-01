Mathias Niederberger stand nach dem Sieg in der Interviewzone. Der Torhüter war natürlich ein gefragter Mann. 60 Minuten lang hatte er eine grandiose Leistung gezeigt und seinen Kasten sauber gehalten. Doch selbst nach diesem extrem anstrengenden Eishockeyspiel bewies er noch Reaktionsvermögen. Als Thomas Meinders, dem Leiter Medien, sein Handy, mit dem er das Interview aufnahm, aus der Hand fiel, griff Niederberger reaktionsschnell zu und bewahrte es vor dem Aufprall auf dem Boden. Es war tatsächlich der Tag, an dem der Keeper alles hielt.

Es war zudem das Spiel, das den Funken Hoffnung auf den zehnten Platz am Leben hielt - weil sich die Mannschaft eindrucksvoll in die Partie kämpfte und am Ende mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) die Oberhand behielt.

DEG-Trainer Christof Kreutzer musste die Mannschaft gegenüber dem 5:4-Sieg gegen Iserlohn auf einer Position ändern. Tim Schüle erlitt gegen die Sauerländer eine Oberschenkelprellung, dafür war Verteidiger Henry Haase wieder dabei. Zudem fehlten weiterhin Verteidiger Stephan Daschner und Stürmer Alexander Preibisch.

Wolfsburg war für die DEG ein Angstgegner: Elf der vergangenen 16 Heimspiele hatten die Rot-Gelben gegen sie verloren. Aber die Niedersachsen stecken in einer Krise. Sie hatten vier der jüngsten fünf Spiele abgegeben, keinen Dreier eingefahren. Hoffnung machten ihnen 650 Fans, die zum Teil per Sonderzug angereist waren.

Die Gäste waren im Anfangsdrittel überlegen, legten ein höheres Tempo vor und hatten die besseren Chancen. Zu Beginn des Mittelabschnitts ging die DEG daher etwas überraschend in Führung. Rob Collins' Schuss wurde von Tyler Haskins schmerzhaft geblockt, doch Drayson Bowman überwand in der 24. Minute seinen Mitspieler Marcel Brandt, der die Sicht versperrte, ebenso wie Torhüter Felix Brückmann. Wolfsburg verschärfte das Tempo und war drückend überlegen, doch scheiterte ein ums andere Mal an dem überragenden Niederberger - am Ende lautete das Schussverhältnis 13:42.

In der 45. Minute drohte die Partie endgültig zugunsten der Grizzlys zu kippen. Der indisponierte Tim Conboy durfte nach einem Bandencheck duschen gehen. Ähnlich schwach war jedoch Schiedsrichter Schukies, der die Strafzeiten extrem einseitig verteilte. Die Bilanz schönte er erst in der Schlussminute. Die DEG machte all das jedoch durch Niederberger und das notwendige Glück wett. Sie kämpfte bis zur letzten Sekunde, riss die Fans mit, traf drei Sekunden vor Schluss durch Daniel Kreutzer noch zum 2:0 und holte sich die drei Punkte.

"Wir haben gut gearbeitet", sagte Trainer Christof Kreutzer. "Natürlich helfen uns die beiden Siege. Aber wir haben schon oft gedacht, dies oder das würde uns einen Schub geben. Wir schauen nur auf das nächste Spiel." Am Freitag tritt die DEG in Schwenningen, am Sonntag in München an.

"Natürlich fühlt sich das toll an", sagte Mathias Niederberger, für den es erst das zweite Spiel in dieser Saison ohne Gegentor war. "Das hatten wir nicht all zu oft in dieser Saison. Dafür ist aber viel Arbeit von allen nötig gewesen." Mit Blick auf die Tabellenkonstellation versprach er: "Wir haben heute gekämpft und wir werden weiter kämpfen." Das ist notwendig, soll der Traum von den Pre-Play-offs nicht vorzeitig platzen. Die Fans waren gestern restlos begeistert, und für das nächste Heimspiel gegen Mannheim am 10. Februar sind schon mehr als 10.000 Karten verkauft.

Die aktuelle Tabelle (Spiele/Siege/Niederlagen/Torverhältnis/Punkte):

1. EHC München 43 31 12 +63 158:95 92

2. Nürnberg Ice Tigers 43 30 13 +46 146:100 88

3. Kölner Haie 42 28 14 +39 125:86 86

4. Adler Mannheim 43 28 15 +33 147:114 83

5. Augsburger Panther 43 25 18 +3 132:129 71

6. Grizzlys Wolfsburg 43 23 20 +11 117:106 70

7. ERC Ingolstadt 43 20 23 +4 129:125 64

8. Pinguins Bremerhaven 43 20 23 -8 117:125 57

9. Straubing Tigers 44 18 26 -22 125:147 56

10. Eisbären Berlin 44 17 27 -21 107:128 55

11. Düsseldorfer EG 42 17 25 -29 102:131 47

12. Schwenninger Wild Wings 43 16 27 -34 99:133 46

13. Iserlohn Roosters 43 14 29 -39 104:143 44

14. Krefeld Pinguine 43 14 29 -46 102:148 44

Quelle: RP