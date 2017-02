Vor 50 Jahren wurde die DEG zum ersten Mal Deutscher Eishockey-Meister und durchbrach die bayerische Phalanx. Am Freitag sind 16 Meisterspieler in den ISS-Dome eingeladen. Von Ulf May

"Erinnerst du dich noch?" Erich Böttcher grinst mich an und fragt zurück: "Wie sollte man so einen Moment denn je vergessen?" Immerhin liegt der 50 Jahre zurück, er war aber ein besonderer in seiner Eishockey-Karriere. "Kurz hatte ich den verrückten Gedanken: Ich könnte noch ums Tor herum fahren und dann..." Es wäre eine Provokation gewesen, das weiß er, und brandgefährlich dazu. "Das hätte in die Hose gehen können. Ich sah nicht, aber ich spürte förmlich, wie mich ein Tölzer doch noch verfolgte." Aber vergeblich verfolgte. Denn Böttcher traf die richtige Entscheidung und tat auf direktem Weg das, was ihm der Pass von Ferdi Werdermann möglich gemacht hatte: Den Puck ins leere Tor zu schieben. Zum Endstand von 4:2 für die DEG.

Bei diesem Konter hatte er aber im Gefühl des Triumphs sein Tempo ein bisschen verringert, um die Qual für Tölzer Augen um ein paar Herzschläge zu verlängern. Und erst recht für Toni Klett, den Torhüter, der seinen Kasten geräumt hatte. Auf dem Eis hätte er dem anstürmenden Böttcher möglicherweise die Beine weggehauen - und ihm dabei im schlimmsten Fall vielleicht sogar eins gebrochen; eine solch schmerzhafte Begegnung mit Klett hat der Landshuter Alois Schloder in seiner Krankenakte stehen.

Böttchers "empty net" war das Tor, das eine neue Epoche des Düsseldorfer Eishockeys möglich machte - und die Tür zur ersten von bisher acht Deutschen Meisterschaften öffnete. Noch ein Stück weiter wurde sie aufgestoßen, als auch am Füssener Kobelhang vor 10.000 Zuschauern mit 3:2 ein spektakulärer Sieg gelang. Denn an der Brehmstraße galt die DEG als unschlagbar und blieb es in dieser Saison auch.

Böttcher und seine 15 verbliebenen Mitstreiter von damals sind für Freitag eingeladen, an dem die aktuelle DEL-Mannschaft auf Mannheim trifft; auf dem roten Teppich im ISS-Dome will die DEG die Helden von damals noch einmal hochleben lassen - in der Erwartung, dass die Fans sie so enthusiastisch feiern wie einst das Publikum an der Brehmstraße nach dem entscheidenden 3:1-Sieg, damals ebenfalls gegen Mannheim. Da schließt sich der Kreis am Tag der Ehrung für die Altmeister.

Nicht nur ich erinnerte mich vor und nach demwegweisenden 4:2 in Bad Tölz ans Vorjahr, als die DEG an gleicher Stelle ein 0:12 hatte hinnehmen müssen. "Die schlimmste Niederlage, die ich als Trainer je erlebt habe", resümierte später Trainer Hans Rampf, ehemaliger Tölzer Spieler wie Sepp Reif und Otto Schneitberger, die nach ihrer Sperre damals ihre erste Saison im Trikot der DEG spielten. Auch noch zehn Eigengewächse gehörten zur Mannschaft, die diesmal aber eindrucksvoll den Spieß umdrehte und in den folgenden fünf Wochen den Durchmarsch zum Titel schaffte. Diese Düsseldorfer Jungs stammten alle aus der Gegend rund ums Eisstadion, hatten im Winter mit Opas Spazierstock auf dem zugefrorenen Zooteich das gespielt, was dem Eishockey schon ein bisschen ähnlich sah. Später gingen sie in den Nachwuchsbereich der DEG - wie Hans-Joachim Schmengler, der als Linkshänder sich auf Rechtshänder umstellen musste, weil die Torhüter-Ausrüstungen nur für diesen Normalfall vorhanden waren; sein Talent brachte ihn trotzdem in die Nationalmannschaft und zur WM 1967. Rainer Gossmann, der zweite Torhüter, stieß erst spät zur DEG - er ein Zehnkämpfer, der wohl schon mal im Fußballtor gestanden hatte, aber noch gar nicht Schlittschuh laufen konnte.

Die Eishockey-Begeisterung in Düsseldorf kannte damals keine Grenzen. Schon nachts standen die Fans an den Vorverkaufsstellen an, wärmten sich an Spirituskochern, suchten notfalls in Zeitungsanzeigen Tickets. Die Schwarzhändler machten blendende Geschäfte. Bei der Recherche fürs Buch "Unsere Brehmstraße" gestand mir ein ehemaliger Mitarbeiter einer Düsseldorfer Druckerei: "Wir haben die Karten sehr gut gefälscht und waren mit 15 Mann regelmäßig im Eisstadion." Er stellte es wie eine Art Mundraub dar - wie ein Verhungernder straffrei ausgeht, wenn er ein Brötchen klaut. Hunger nach Eishockey, Hunger nach der DEG war's in diesem Fall.

