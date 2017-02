Am Karnevalssonntag ist für die Düsseldorfer EG Aschermittwoch. Sie gewinnt zwar das letzte Spiel der Hauptrunde gegen die Augsburger Panther mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) nach Penaltyschießen, belegt aber nur den enttäuschenden elften Platz und verpasst damit den Einzug in die Pre-Play-offs. Von Thomas Schulze

Die Konstellation war klar: Die DEG musste gegen Augsburg gewinnen und Straubing in Mannheim verlieren. Das schien möglich, doch das alleine hätte nicht gereicht. Die DEG musste auch noch zwölf Tore gegenüber Straubing wettmachen, also zum Beispiel mit 6:0 gewinnen und die Bayern mit 0:6 verlieren. Dazu hätte es schon eines Eishockey-Wunders bedurft.

Trotz der schwierigen Konstellation und des extrem ungünstigen Termins – schließlich zogen überall Veedelszüge und auf Düsseldorfs Prachtboulevard herrschte das traditionelle Kö-Treiben – waren 7333 gutgelaunte Fans in den ISS-Dome gekommen. Sie waren schier aus dem Häuschen, als Kapitän Daniel Kreutzer seine Mannschaft nach nur sechs Sekunden in Führung brachte – das zweitschnellste Tor der DEL-Geschichte. Das schnellste hatte André Faust nach nur fünf Sekunden am 11. September 1998 beim 3:4 der Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers erzielt. "Nur noch zehn, nur noch zehn", schallte es durch den Dome. Aber so ging es natürlich nicht weiter.

Ein Stimmungsdämpfer kam auch aus Mannheim, wo der Spitzenreiter gegen Straubing nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurücklag. Damit war auch den größten Optimisten klar, dass die DEG nicht mehr Zehnter werden konnte.

Im Mittelabschnitt verhinderte DEG-Torhüter Felix Bick mehrmals mit exzellenten Paraden den möglichen Ausgleich. Auf der anderen Seite baute Verteidiger Tim Conboy mit einem Distanzschuss die Führung der DEG auf 2:0 aus. Der Abwehrspieler war es allerdings auch, der den Augsburger Anschlusstreffer in Überzahl mit einem eklatanten Schnitzer ermöglichte. Die DEG war aufgrund einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter, die Daniel Weiß vorzeitig unter die Dusche schickten, in Unterzahl geraten.

Im Schlussdrittel zeigten die Rot-Gelben, dass sie sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden wollten. Dennoch mussten sie den Ausgleich hinnehmen, so dass es nach 60 Minuten noch in die Verlängerung ging. Und weil auch da keine Entscheidung fiel, ging es noch ins Penaltyschießen. Kapitän Daniel Kreutzer verwandelte den entscheidenden Penalty.

Passend zum enttäuschenden Saison-Aus sangen die Fans: "Die Sterne funkele, mir Düsseldorfer schunkele. Hütt is uns alles ejal, mer fiere Karneval."