Die DEG zeigte gegen die Schwenninger Wild Wings eine erschreckend schwache Leistung und verlor verdient mit 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Bei der vierten Niederlage in Folge wurden sämtliche Defizite schonungslos aufgezeigt. 47 Minuten lang präsentierten sich die Gastgeber ganz im Stile einer Alt-Herren-Mannschaft. Das Aufbäumen kam viel zu spät.

Es war zunächst eine ziemlich zähe Angelegenheit. "Ich verstehe ja nichts vom Eishockey, aber ich habe den Eindruck, dass alle, Spieler und Zuschauer, darauf warten, dass etwas passiert", sagte der frühere Fortuna-Präsident Peter Förster nach dem ersten Drittel. Damit hatte er wunderbar umschrieben, dass die Düsseldorfer kaum einen der wenigen Zweikämpfe gewonnen hatten. Die Gäste waren zudem schneller, aber im Abschluss ebenso schwach wie die DEG, so dass es torlos ins Mitteldrittel ging.

Das erste Überzahlspiel der Begegnung bescherte endlich ein Tor – allerdings für die Gäste. Rob Collins saß auf der Strafbank, was die Schwenninger zur Führung nutzten. Es kam noch schlimmer: Nach Tim Conboys Ausrutscher scheiterten die Schwarzwälder zunächst mit dem Bauerntrick, doch Kurth verwandelte im Nachschuss. Als die DEG dann bei ihrem ersten Überzahlspiel keine Chance hatte, aber ein Break kassierte, gab es erste Pfiffe des bisher so leidensfähigen Publikums. Mit dem 0:2-Rückstand nach 40 Minuten war die DEG bestens bedient.

Nach dem 0:3 trugen die Fans ihre beißende Kritik nett verpackt vor. "Und so spielt man Eishockey", sangen sie. Erst das Ehrentor durch Brandon Yip weckte die Gastgeber, die nun das zuvor Versäumte nachzuholen versuchten. Zu spät. Nur Daniel Weiß traf noch. Am Ende retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit. Sie hatten es verdient, denn sie hatten 47 Minuten lang viel mehr investiert.

Eine gute Nachricht hatte es schon vor dem Spiel gegeben: Der Vertrag von Christoph Gawlik wurde einvernehmlich aufgelöst, der Stürmer wechselt zum Zweitligisten nach Frankfurt. Damit endet eine eineinhalb Jahre währende Zusammenarbeit, die einem Desaster glich – für den Spieler und den Verein. Bereits im August 2015 erlitt er beim Testspiel in Olten einen Kreuzbandriss. Das war bitter. Auch in dieser Saison fand die gemeinsame Leidensgeschichte ihre Fortsetzung. Eine Oberschenkelzerrung setzte ihn erneut außer Gefecht. Seine Verletzungen hatten stets ungewöhnlich lange Pausen zur Folge. Seine Kritiker monierten, er sei nicht mit ausreichender Trainingsfreude und Willensstärke bei der Sache und finde daher den Anschluss nicht mehr.

Und auch den Kontakt zu den Mitspielern hatte er längst verloren. Sie beäugten kritisch, dass Gawlik mit rund 100.000 Euro netto im Jahr ein bestens bezahlter Akteur war, der aber nichts zum sportlichen Erfolg beitrug. Wenngleich das Gehalt während der Verletzung von der Berufsgenossenschaft gezahlt wurde, so musste die DEG doch Wohnung, Auto, Steuer und Sozialabgaben zahlen. So sind wohl alle Beteiligten froh, dass Gawlik im Zweitligisten Frankfurt einen neuen Verein gefunden hat. "Die Zusammenarbeit ist sowohl für den Spieler als auch für die DEG aufgrund von Verletzungen unglücklich verlaufen", sagt Geschäftsführer Stefan Adam. Das muss er so formulieren. Es war der größte Flop der vergangenen Jahre.