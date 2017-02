Die Düsseldorfer EG feiert den vierten Sieg in Folge. Sie gewinnt in Bremerhaven mit 5:1 (4:0, 0:0, 1:1). Sie liegt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenzehnten Berlin. Drei Spiele muss sie noch absolvieren: Dienstag in Ingolstadt, Freitag daheim gegen Krefeld und Sonntag zu Hause gegen Augsburg. Von Thomas Schulze, Bremerhaven

Die Stimmung war schon vor dem Spiel bestens. Drei Siege in Folge ließen den Funken Hoffnung weiter glimmen. Zudem war Alexej Dmitriev, der in der Schlussminute gegen Nürnberg (3:2 n.P.) wegen eines Stockstichs vorzeitig unter die Dusche geschickt worden war, nicht gesperrt. Die Deutsche Eishockey Liga beurteilte das Vergehen als weniger schwerwiegend und sah die Strafe als abgegolten an, so dass der Stürmer spielen konnte und Kreutzer sein Team nicht ändern musste. Stephan Daschner, Alexander Barta und Adam Courchaine, auf die Kreutzer zuletzt verzichtet hatte, waren vorsichtshalber mitgefahren, gehörten aber nicht dem Kader an.

An der Nordseeküste, wo es ein diesig-trister Tag war, sorgten 600 DEG-Fans für einen stimmungsvollen Farbtupfer. Die Rot-Gelben waren per Sonderzug angereist und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Es war für sie eine Art Warm Up vor den Tollen Tagen. Und es gab jede Menge zu feiern.

Die Düsseldorfer zeigten von der ersten Sekunde an, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Nach fünf Minuten holte Edi Lewandowski eine Strafzeit heraus. Die DEG zog ein überraschend gutes Powerplay auf, die Gastgeber kamen nicht ein einziges Mal aus dem eigenen Drittel. Nach einem schnellen Antritt von Maxi Kammerer erzielte Marco Nowak die Führung. Chris Minard hätte auf 2:0 erhöhen können, als er alleine auf Torhüter Gerald Kuhn zulief, doch er vergab. Fünf Minuten vor der ersten Pause stellten die Gäste aber dann endgültig die Weichen zum Sieg mit einem Dreierpack. Kammerer verwandelte einen Abpraller, dann traf Daniel Weiß zum 3:0. Zwölf Sekunden vor der Sirene unterlief den Bremerhavenern in Überzahl ein Eigentor, wobei Tim Schüle den Pass gegeben hatte – an diesem Tag passte scheinbar alles.

Die Gastgeber kamen wild entschlossen aus der Kabine. Sie wollten mit aller Macht ihr Tor und damit die Wende herbeiführen. Die DEG ihrerseits stand kompakt, wollte ein Gegentor vermeiden und den schönen Vorsprung verteidigen. Die Bremerhavener Fans dankten es mit lautstarker Unterstützung und Beifallsstürmen. Der Liga-Neuling hatte zahlreiche Chancen, scheiterte aber immer wieder an dem überragenden Torhüter Mathias Niederberger. In der 39. Minute parierte er sogar einen Penalty von Rob Bordson. Aber auch die Konter der DEG blieben gefährlich. Kammerer und Brandon Yip hätten das Ergebnis weiter hochschrauben können. Das gleich Bild im Schlussdrittel, wo den Gastgebern in der 51. Minute endlich das Ehrentor gelang. Doch die Freude währte nur exakt 15 Sekunden, da schlug die DEG erneut zu. Chris Minard erzielte das 5:1. Die Düsseldorfer feierten einen souveränen Sieg und stehen nun vor einer spannenden Woche mit drei Endspielen.