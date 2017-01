später lesen Düsseldorfer EG Kreutzer schwört DEG auf Kampf ein FOTO: häfner FOTO: häfner Teilen

Am Freitagabend in Nürnberg und am Sonntag (14 Uhr) gegen Köln will Trainer Christof Kreutzer nur die Spieler einsetzen, die sch mit vollem Engagement für den Klub einsetzen. Dafür verkleinert er sogar freiwillig den Kader. Von Roman Grombach und Bernd Jolitz