Der Zug in Richtung Pre-Play-offs ist für die Düsseldorfer EG abgefahren - ohne sie, auch wenn sich Christof Kreutzer damit nicht abfinden will. "Wir haben noch zwölf Spiele, es sind also noch 36 Punkte zu vergeben", sagt der Trainer. "Und so lange wir rechnerisch die Möglichkeit haben, noch Zehnter zu werden, so lange glaube ich auch daran. Die Mannschaft kann das noch schaffen."

Genau das muss bezweifelt werden. Die DEG ist inzwischen auf den vorletzten Platz der Deutschen Eishockey Liga abgerutscht, punktgleich mit Schlusslicht Iserlohn. Der Tabellenzehnte Straubing hat zwölf Punkte mehr auf dem Konto. Nicht nur die Tigers müssten noch abgefangen werden, sondern auch Schwenningen und Krefeld überholt werden. Geht man davon aus, dass Straubing den Punkteschnitt beibehält, so holen die Bayern noch elf Zähler. Die DEG müsste also 24 der 36 Punkte holen. Und diese Zahlenspielerei setzt voraus, dass Straubing oder die anderen genannten Klubs keine positive Serie hinlegen.

Vor allem aber müsste die DEG erst einmal ihre schwarze Serie beenden, und die ist wirklich eindrucksvoll: Von den letzten elf Spielen hat sie ein einziges gewonnen. Derweil gestaltet sich die Suche nach den Ursachen recht einfach: In den jüngsten 14 Begegnungen hat sie nur einmal mehr als zwei Tore geschossen - beim 3:7 gegen München, als der Meister in Anbetracht des beruhigenden Vorsprungs defensiv nicht mehr ganz so konzentriert agierte.

Eventuell kann die DEG morgen aber nach einem allerletzten Strohhalm greifen: der Rückkehr von Kapitän Daniel Kreutzer. Der Mittelstürmer erlitt am 2. Oktober im Spiel gegen München eine derart schwere Schulterverletzung, dass er operiert werden musste und bis jetzt ausfiel. In den vergangenen Wochen hat der Rekord-Scorer der DEL hart gearbeitet, schließlich wollte er rechtzeitig zu den Play-offs wieder einsatzbereit sein. Jetzt wird er möglicherweise schon morgen gegen Iserlohn sein Comeback feiern in der Hoffnung, dass mit ihm endlich und gerade noch rechtzeitig die Wende gelingt. Ein Sieg im Duell der Kellerkinder soll der Mannschaft noch einmal Auftrieb geben und für den Saisonschlussspurt Flügel verleihen. Eine vage Hoffnung, zumal auch Kreutzer inzwischen 36 Jahre alt ist und vier Monate nicht mehr gespielt hat. Da ist viel Psychologie im Spiel.

"Natürlich sind wir auf unglückliche Weise in Rückstand geraten", sagte Trainer Christof Kreutzer nach der 1:2-Niederlage in Berlin. "Aber wir waren anschließend einfach nicht durchschlagskräftig genug, um den Ausgleich zu erzielen, auch nicht in Überzahl. Da hätten wir mehr Druck ausüben und mehr Kapital draus schlagen müssen. Es ist schwierig in der Phase, aber wir müssen wieder in die Spur finden und punkten. Dann werden wir sehen, was passiert." Natürlich haben auch Kreutzers Hoffnungen auf die Play-off-Teilnahme einen Dämpfer erhalten, aber er hat sie noch nicht aufgegeben. Nach dem verlorenen kleinen Endspiel in Berlin bietet das Heimspiel gegen Iserlohn nun wirklich die letzte Chance.

Quelle: RP