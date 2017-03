Düsseldorfer EG: DEG setzt auf eine neue sportliche Führung

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Seit fast drei Wochen ist die Eishockey-Saison für die DEG beendet. Die Mannschaft hat das angestrebte Ziel Play-offs deutlich verfehlt und ist nach einer schwachen Leistung auf Platz elf gelandet. Die Gesellschafter machten aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl. "Es wird einen weitreichen Umbruch geben", kündigten die Gesellschafter Peter und Stephan Hoberg sowie Peter Völkel an. "Die Mannschaft wird ein neues Gesicht erhalten." Kaum einer der Spieler, deren Verträge auslaufen - Bick, Davis, Schüle, Bowman, Collins, Courchaine, Daniel Kreutzer, Lewandowski, Milley, Minard, Preibisch und Yip - wird in der kommenden Saison noch dabei sein.

Inzwischen deutet aber auch alles darauf hin, dass die DEG einen Trainerwechsel vornimmt. "Alles kommt auf den Prüfstand. Es gibt kein Tabu", hatte Geschäftsführer Stefan Adam angekündigt. So wurde auch die die Arbeit von Trainer Christof Kreutzer und seinem Assistenten Tobias Abstreiter genau angeschaut - nicht hinter ihrem Rücken. "Wir sprechen miteinander anstatt übereinander", sagt Adam.

Offiziell ist noch keine Entscheidung gefallen. Auf Nachfrage sagt Adam lediglich: "Wir haben die Situation analysiert, und wenn man etwas analysiert, sollte man auch zu einem Ergebnis kommen und daraus die Konsequenzen ziehen."

Adams Aussage beinhaltet theoretisch zwei Möglichkeiten. Kreutzer hat zwar auch Fehler gemacht, doch insgesamt gute Arbeit geleistet, ihm ist das schwache Abschneiden nicht anzulasten - dann bliebe er Trainer, was die DEG problemlos öffentlich machen könnte.

Doch weitaus wahrscheinlicher ist, dass die Analyse ergeben hat, dass die DEG die kommende Saison mit einer neuen sportlichen Führung in Angriff nehmen will. Dies soll erst offiziell werden, wenn alle Verträge unterschrieben oder geändert sind. Ebenso wenig wie Stefan Adam möchte sich Christof Kreutzer zu der Situation äußern. "Ich kann dazu nichts sagen", sagte der Coach. "Ich bin ganz normal jeden Tag mit den Spielern, deren Verträge für die kommende Saison gelten und denen, die freiwillig mittrainieren, auf dem Eis. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Kreutzer sagt nicht, dass er Trainer ist und bleibt - schließlich läuft sein Vertrag noch zwei Jahre. Aber laut Adam ist der Coach über sämtliche Schritte informiert. Folgende Konstellation scheint wahrscheinlich: Kreutzer wird Sportlicher Leiter der DEG. Somit könnte er weiter für seinen Herzensklub arbeiten, und der würde wiederum ein Urgestein einbinden.

Die Trainersuche könnte in Kürze beendet sein und Larry Mitchell von der DEG vorgestellt werden. Der 49 Jahre alte Deutsch-Kanadier, in Zweibrücken geboren, entspricht dem Anforderungsprofil und hat seinen Vertrag bei den Straubing Tigers aufgelöst. Zuvor hatte er die Augsburger Panther betreut. Diese Weichenstellung der DEG hätte durchaus was.

Quelle: RP