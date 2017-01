Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

DEG-Trainer Kreutzer musste die Mannschaft gegenüber dem 5:4-Sieg gegen Iserlohn auf einer Position ändern. Tim Schüle erlitt gegen die Sauerländer eine Oberschenkelprellung, dafür war Verteidiger Henry Haase wieder dabei. Zudem fehlten weiterhin Verteidiger Stephan Daschner und Stürmer Alexander Preibisch.

Wolfsburg war für die Düsseldorfer ein Angstgegner: Elf der letzten 16 Heimspiele hatten die Rot-Gelben verloren. Aber die Niedersachsen stecken in einer Krise. Sie hatten vier der letzten fünf Spiele verloren, keinen Dreier eigefahren. Hoffnung machten ihnen über 650 Fans, die mit einem Sonderzug, per Bus und Autos angereist waren.

Die Gäste waren im Anfangsdrittel überlegen, legten ein höheres Tempo vor und hatten die besseren Chancen. Die beiden besten vergab Sebastian Furchner innerhalb weniger Sekunden, der zunächst am starken Torhüter Mathias Niederberger scheiterte, dann über das Tor schoss.

Zu Beginn des Mittelabschnitts ging die DEG etwas überraschend in Führung. Rob Collins' Schuss wurde von Tyler Haskins schmerzhaft geblockt, doch Bowman erzielte in der 24. Minute die Führung. Die Gäste verschärften das Tempo und waren drückend überlegen, doch sie scheiterten ein ums andere Mal an dem überragenden Niederberger. Die besten Möglichkeiten vergaben Philip Riefers und Mark Voakes.

In der 45. Minute drohte die Partie endgültig zu kippen. Der indisponierte Tim Conboy durfte nach einem Bandencheck duschen gehen. Ähnlich schwach war jedoch Schiedsrichter Schukies, der die Strafzeiten extrem merkwürdig einseitig verteilte. Die Bilanz schönte er erst in der Schlussminute. Die DEG machte das jedoch durch Niederberger und das notwendige Glück wett. Die DEG kämpfte bis zur letzten Sekunde, riss die Fans mit, traf drei Sekunden vor Schluss durch Daniel Kreutzer zum entscheidenden 2:0 und holte sich die drei Punkte.

(ths)