Nachdem die DEG nur eines der letzten elf Spiele gewonnen hatte (6:2 in Iserlohn), stand die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand. Mit Daniel Kreutzer sollte die Wende gelingen. Der 36 Jahre alte Kapitän war der Hoffnungsträger. Von Thomas Schulze

Er kehrte nach fast viermonatiger Verletzungspause (Schulteroperation) wieder auf das Eis zurück. Von dem Rekordscorer der Deutschen Eishockey Liga (789 Punkte), der in seinem 1055. DEL-Spiel von den Fans herzlich empfangen wurde, durfte man natürlich nicht zu viel erwarten, aber er war mit seiner Einsatzfreude zweifelsohne wieder ein Vorbild. Mehr noch, er bereitete das dritte Tor vor. Am Ende kam die DEG in einem schwachen Spiel zu einem 5:4 (2:0, 3:2, 0:2)-Arbeitssieg. Das reichte jedoch, um die kleine Chance auf den zehnten Platz zu wahren.

Zwei Spieler der DEG fehlten erneut. Stürmer Alexander Preibisch, der in Nürnberg eine Schulterverletzung erlitt, und Nationalverteidiger Stephan Daschner, der sich ebenfalls bei den Franken eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte. Und die Entscheidung, wer für Daniel Kreutzer auf die Tribüne muss, wurde dem Coach abgenommen. Verteidiger Henry Haase bekam im Abschlusstraining einen Schlag auf den Fuß, der anschwoll, so dass er nicht mitwirken konnte.

Auf Seiten der Iserlohn Roosters fehlte Blair Jones. Der kanadische Stürmer war wegen überharter Gangart im Training und Spiel bereits suspendiert, nun folgte die Vertragsauflösung. "Wir haben ihm mehrfach Gelegenheit gegeben, sein Verhalten zu verändern. Dabei sind wir nicht auf Einsicht gestoßen. Zudem ließ und lässt seine Leistung immer wieder zu wünschen übrig", sagte Manager Karsten Mende, der den Kader ausgedünnt hat. So standen den Gästen nur vier Verteidiger zur Verfügung.

Die Gastgeber hatten im Anfangsdrittel das Glück, das ihnen zuletzt gefehlt hatte. So blieben sie in drei Unterzahlspielen ohne Gegentor, hatten Glück bei einem Pfostenschuss von Blaine Down und bei der Zehn-Minuten-Strafe gegen Tim Conboy, dass für den Verteidiger das Spiel nicht vorzeitig beendet war. Es passte ins Bild, dass Maximilian Kammerer beide Tore zum 2:0 vorbereitete. Er ist in dieser Saison der mit Abstand beste Stürmer der DEG.

Doch das Schlusslicht wollte die Saison auch nicht vorzeitig beenden. So kam es zum offenen Schlagabtausch. Innerhalb von 81 Sekunden fielen drei Tore, allerdings zwei davon für die Gäste, die anschließend überlegen und dem Ausgleich nahe waren. Welch eine Erleichterung, als mitten in die Drangperiode Routinier Rob Collins mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Da wollte sich Bernhard Ebner nicht lumpen lassen und schoss auch sein zweites Tor. Dass er es kurz vor der zweiten Pause in Unterzahl erzielte, war natürlich ideal. Das war die Entscheidung. Der Sieg der DEG ging in Ordnung; er fiel aber am Ende noch knapp aus. Der Unterschied war nicht so deutlich. Aber die Rot-Gelben waren diesmal enorm effektiv und hatten in manchen Szenen das Glück, das man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen.

Will die DEG ihre kleine Chance auf den zehnten Platz weiterhin wahren, so muss am Sonntag gegen Grizzlys Wolfsburg (16.30 Uhr) der nächste Heimsieg her. Für Stimmung ist auf jeden Fall gesorgt: 600 Fans aus Niedersachsen kommen per Sonderzug.

Die aktuelle Tabelle (Spiele/Siege/Niederlagen/Torverhältnis/Punkte):

1. EHC München 42 30 12 +57 151:94 89

2. Nürnberg Ice Tigers 42 29 13 +41 140:99 85

3. Kölner Haie 41 27 14 +38 122:84 83

4. Adler Mannheim 42 27 15 +32 143:111 80

5. Grizzlys Wolfsburg 42 23 19 +13 117:104 70

6. Augsburger Panther 42 24 18 -2 126:128 68

7. ERC Ingolstadt 42 20 22 +5 126:121 64

8. Pinguins Bremerhaven 42 20 22 -7 115:122 57

9. Straubing Tigers 43 18 25 -16 124:140 56

10. Eisbären Berlin 43 17 26 -16 106:122 55

11. Schwenninger Wild Wings 42 16 26 -29 98:127 46

12. Düsseldorfer EG 41 16 25 -31 100:131 44

13. Krefeld Pinguine 42 14 28 -42 99:141 44

14. Iserlohn Roosters 42 13 29 -43 97:140 41