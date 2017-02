Am Wochenende stehen für die DEG zwei Auswärtsspiele auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zum Tabellenzwölften Schwenninger Wild Wings, am Sonntag (14 Uhr) dann zum souveränen Spitzenreiter München. Dort haben die Düsseldorfer seit der derben 1:7-Pleite im Dezember einiges gutzumachen, doch Co-Trainer Tobias Abstreiter wiegelt ab: "Wir denken überhaupt noch nicht an München, es zählt nur Schwenningen." Ebenso wie Chefcoach Christof Kreutzer hat auch er das Rennen um den letzten Play-off-Platz noch nicht aufgegeben. "Aber das hat auch Schwenningen nicht", warnt Kreutzer. "Die lassen sich nicht hängen."

Da am Wochenende in Tim Conboy (gesperrt), Tim Schüle, Stephan Daschner und Nicklas Mannes (alle verletzt) gleich vier Verteidiger fehlen, kommt ein ganz junger Akteur zu seinem Debüt. "Johannes Huß ist schon seit Anfang der Woche bei uns im Training dabei", berichtet Kreutzer. Der 18-jährige "Ur-Bayer", wie sein Trainer ihn nennt, ist der beste Freund von Torjäger Maximilian Kammerer und hat zuletzt mit einer Förderlizenz für den Oberligisten EC Bad Tölz gespielt. "Den Tempo-Unterschied wird er merken", sagt Kreutzer, "deshalb soll er sich erstmal auf die Defensive konzentrieren."

Mitte des Monats stehen bei der DEG gleich zwei besondere Aktionen auf dem Programm. Am 17. ist wieder "school's day", so dass zum Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mehr als 4000 Schüler im ISS Dome sein werden. Ebenso viele Gäste erwartet der Eishockeyklub aber schon eine Woche zuvor zum Gastspiel des DEL-Rekordmeisters Adler Mannheim. Am Freitag, 10. Februar, handelt es sich jedoch nicht um Schüler, sondern um Mitarbeiter der Caritas. "Mit der Einladung möchten wir uns einmal sehr herzlich bei den Mitarbeitern solcher sozialer Einrichtungen bedanken", erklärt DEG-Sprecher Frieder Feldmann.

Quelle: RP