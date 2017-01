Vier Niederlagen in Folge, dazu schonungslose Kritik von Trainer Christof Kreutzer: Die Düsseldorfer EG reiste am Donnerstag nicht gerade mit den besten Vorzeichen nach Schwaben. Und erneut setzte es eine Pleite. Von Roman Grombach, Augsburg

Die 150 mitgereisten DEG-Fans hatten nach der Kabinenpredigt von Kreutzer eine entsprechende Reaktion der Mannschaft gegen den Augsburger EV erwartet. Zur zweiten Pause forderten sie ihr Team lautstark auf, zumindest bedingungslos zu kämpfen. Am Ende unterlagen die Rot-Gelben in der Deutschen Eishockey Liga mit 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Drei der vier Gegentore erzielten die Düsseldorfer selbst.

Kreutzer hatte nach der indiskutablen Leistung gegen Schlusslicht Schwenningen (2:3) seine Mannschaft in der Kabine und auf der Pressekonferenz hart kritisiert. Nicht alle Spieler hätten in den 60 Minuten zuvor alles für die DEG gegeben. Daher würde er sich auch nicht scheuen fortan "mit nur drei Verteidigern und zwei Sturmreihen zu spielen. Wer nicht mitmacht, braucht nicht für die DEG zu spielen", hatte der Coach gesagt.

Zwei Tage nach seinen harschen Worten entschied sich Kreutzer dann für zwei Änderungen: Im Tor begann Felix Bick für Stammtorhüter Mathias Niederberger. Dazu kam Stürmer Alexander Preibisch für Chris Minard ins Team. Umstellungen, die den gewünschten Erfolg vermissen ließen. Ohne die verletzten Henry Haase und Daniel Kreutzer waren die Augsburger von Beginn an spielbestimmend. Bei der DEG schlichen sich dagegen immer wieder kleine Fehler ein, die im Angriff einen konstruktiven Spielaufbau verhinderten. Auf der anderen Seite sorgten diese Nachlässigkeiten und Unsicherheiten für Gefahr. Als Rob Collins bereits in der dritten Minute auf der Strafbank saß, gingen die Gastgeber folgerichtig in Führung. Bernhard Ebner hatte den Puck zum ersten Mal an diesem Abend unhaltbar für Bick abgefälscht. Auch der prompte Ausgleich 79 Sekunden später durch Alexei Dmitiriev brachte keinen Aufschwung im Spiel der DEG. Noch vor der Pause führte der AEV wieder.

Augsburg hatte nach zuletzt drei Siegen und einer bislang überzeugenden Saison deutlich mehr Selbstverständnis in seinem Spiel – und eine große Portion Glück. Beim dritten Treffer der Fuggerstädter fälschte der vollkommen außer Form spielende DEG-Verteidiger Tim Conboy die Scheibe ins eigene Tor ab; kurz nach der zweiten Pause war dann wieder Ebner zuletzt am Spielgerät – 1:4. Kreutzer nahm seine Auszeit und Bick vom Eis. Ein letzter Kniff, der aber auch keine Wende mehr herbeiführte. Denn auch bei den wenigen eigenen Chancen bot die DEG Unzulänglichkeiten in Reinform. Erst schoss Kurt Davis freistehend übers leere Tor, dann traf Brandon Yip bei einem Penaltyversuch den Puck erst gar nicht. Am schlechten Gesamteindruck änderte auch der Anschlusstreffer von Tim Schüle nichts.

In dieser Form ist das anvisierte Ziel Pre-Play-offs nicht zu erreichen. Die DEG, nach Donnerstag nur noch Tabellenelfter, muss am Sonntag in Iserlohn (16.30 Uhr) ein anderes Gesicht zeigen – spielerisch und kämpferisch.