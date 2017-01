Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Stürmer Christoph Gawlik aufgelöst. Der 29-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung in die DEL2 zu den Löwen Frankfurt.

Gawlik war zur Saison 2015/16 vom ERC Ingolstadt nach Düsseldorf gewechselt, kam nach einem Kreuzbandriss allerdings kaum mehr zum Zug. In dieser Saison absolvierte er nur drei DEL-Partien.

"In unserer sportlichen Situation konnten wir Christoph Gawlik nach seiner Verletzung in der DEL leider keine Einsatzzeiten garantieren. Ein Wechsel ist also ein sinnvoller Schritt für beide Seiten", begründete DEG-Trainer Christof Kreutzer den Transfer des früheren Nationalspielers, der mit den Eisbären Berlin und dem ERC Ingolstadt deutscher Meister wurde.

(sid/dpa)