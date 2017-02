Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Eine gute Eishockeymannschaft wird von hinten aufgebaut, heißt es. Die Torhüterposition ist in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt die wichtigste. Umso entscheidender für einen Verein, dort Planungssicherheit zu haben. Das hat die DEG, denn Mathias Niederberger bleibt dem Rot-Gelben-Fans treu und verlängert seinen auslaufenden Vertrag.

Stefan Adam hatte dies bereits vor einigen Wochen bei einem Fan-Treffen angedeutet. "Wir sprechen miteinander", hatte der Geschäftsführer der DEG gesagt, was noch kein Hinweis war. Aber der Zusatz: "Die Vertragsmodalitäten mit Berlin sind geklärt, die Eisbären sind raus." Lange Zeit hatte es geheißen, Niederberger habe weiterhin einen bestehenden Vertrag mit den Eisbären Berlin und sei nur ausgeliehen.

Niederberger und die DEG - das passt einfach. Der gebürtige Düsseldorfer, der an der Brehmstraße ausgebildet wurde und in Nordamerika sein Gesellenstück gemacht hat, fühlt sich in seiner Heimatstadt sehr wohl. "Im Herzen bin ich immer Düsseldorfer gewesen", sagt der 24Jährige. "Ich habe einige Städte gesehen, aber Düsseldorf ist ein Traum. Es ist eine Ehre, für den Verein zu spielen, bei dem ich groß geworden bin."

Vor einem Jahr wurde er noch als "Torhüter des Jahres" ausgezeichnet und stand mit der DEG im Viertelfinale, diesmal hat die Mannschaft von Christof Kreutzer nicht einmal die Pre-Play-offs erreicht. "Das ist natürlich enttäuschend", sagt Niederberger. "Aber es war wichtig, die Saison mit einem Sieg zu beenden." Für ihn persönlich war es zwar nicht die überragende Saison des Vorjahres, aber eine gute. In der Torhüter-Statistik der DEL rangiert er nur auf Platz 16, doch täuscht das etwas, weil sie auf den Gegentoren basiert. Daher seien zwei Zahlen ergänzend genannt: Niederberger bekam die meisten Schüsse aller DEL-Torhüter auf seinen Kasten (1584) und steht mit einer Fangquote von 91,6 Prozent immerhin an Position sieben.

Niederberger wagt einen Blick in die Zukunft, wenngleich er die Vertragsverlängerung noch nicht offiziell bestätigen mag: "Wir haben jetzt im Sommer sehr viel Zeit." Trotz Pause will er sich reinhängen: "Dass jeder auf sich selbst achtet, ist wichtig." Der Keeper ist in Sachen Professionalität ein Vorbild. Jedes Jahr geht er von Anfang Juni bis Mitte Juli zum Training nach Toronto.

Für die Fans der DEG gibt es voraussichtlich noch weitere gute Nachrichten: Der Vertrag mit einem weiteren gebürtigen Düsseldorfer könnte vorzeitig verlängert werden. Der 20-jährige Maximilian Kammerer war mit 15 Treffern der Top-Torjäger der DEG. Die Fans wählten ihn nicht nur zum "most fighting player", sondern fertigten auch ein riesengroßes Transparent für ihn, auf dem zu lesen war: "Dein Geburtsort ist eine Ehre. Die DEG ist dein Verein". Kammerers Vertrag läuft zwar noch ein Jahr, doch es es spricht alles dafür, dass der Vertrag zu angehobenen Bezügen vorzeitig verlängert wird.

Ein anderes Szenario wäre ein Wechsel in die NHL: Gerüchten zufolge darf Kammerer im Sommer in Nordamerika vorspielen.

Am Mittwoch, 8. März, lädt die DEG ab 19 Uhr zur Saison-Abschlussparty ins Stahlwerk.

