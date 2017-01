Düsseldorfer EG: Schwarze Serie beendet - DEG gewinnt in Iserlohn

Die Düsseldorfer EG kann doch noch gewinnen. Nach fünf Niederlagen in Folge siegte die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer bei Iserlohn Roosters verdient mit 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). Von Thomas Schulze

Es war ein wichtiger Dreier im Kampf um Platz zehn, der für die Teilnahme an den Pre-Play-offs erreicht werden muss. "Wir haben jetzt 18 Play-off-Spiele", hatte Trainer Kreutzer mit Blick auf die zugespitzte Lage gesagt. Verteidiger Kurt Davis forderte: "Wir müssen jetzt enger zusammenrücken und uns gemeinsam aus der Krise kämpfen." Gesagt, getan.

Dabei hatten Kreutzers Entscheidungen vor dem Spiel für Diskussionsstoff gesorgt. Weil Henry Haase wieder fit war, mussten diesmal zwei Spieler auf die Tribüne. Haase hatte zwei Wochen wegen einer schweren Fußprellung pausieren müssen, nachdem er einen Schuss geblockt hatte und mit voller Wucht von der Hartgummischeibe getroffen worden war. Der Verteidiger hatte schon am Donnerstag in Augsburg (2:4) spielen wollen, doch hatten ihn die Ärzte gestoppt.

Der Coach nahm Abwehrspieler Bernhard Ebner aus dem Team, dabei hätte es auch Marco Nowak treffen können, der zuletzt einige Böcke geschossen hatte. Und im Sturm schickte er erneut Alexander Preibisch auf die Tribüne, dabei hätte der seit Wochen schwache Adam Couchaine auch eine Pause verdient gehabt. Bei Preibisch, der technisch sicherlich limitiert ist, stimmen zumindest Einsatz und Tempo – letzteres ist für mach einen Mitspieler allerdings zu hoch.

Gleich zu Spielbeginn knallte es auf den Rängen, als hunderte blaue und weiße Luftballons platzten. Die Stimmung in der mit 4977 Zuschauern ausverkauften Halle am Seilersee war wie immer südländisch, doch die DEG verstand es, ihr bereits in der Anfangsphase einen erheblichen Dämpfer zu versetzen. Nach einem Doppelschlag in der sechsten Minute wurde es deutlich ruhiger. Es waren ausgerechnet der dritte und vierte Sturm, der in dieser Saison noch nicht allzu viele Erfolgserlebnisse gehabt hatten, die innerhalb von 29 Sekunden den frühen 2:0-Vorsprung der Düsseldorfer herausschossen. Doch fünf Minuten vor der ersten Pause machte Nowak die Begegnung wieder spannend, als er nach einem völlig überflüssigen Foul auf die Strafbank musste und so den Anschlusstreffer ermöglichte.

Unmittelbar nach Wiederbeginn stellte die DEG in Überzahl den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nowaks Schuss ließ Torhüter Mathias Lange abprallen und Maximilian Kammerer vollstreckte. Die Gäste drängten auf die Vorentscheidung und ließen sich auskontern. Torhüter Mathias Niederberger verhinderte mit einer Glanzparade gegen Greg Rallo den Ausgleich und im Gegenzug traf Alexei Dmitriev nach exzellenter Scheibeneroberung von Ede Lewandowski zum 4:2. Und kurz darauf schloss Drayson Bowman einen Konter erfolgreich ab und sorgte damit für die Vorentscheidung. "Gut, dass er nicht mehr abgespielt, sondern seinem guten Schuss vertraut hat", meinte der verletzte Kapitän Daniel Kreutzer.

Spätestens als die Iserlohner im Schlussdrittel ein Überzahl nicht nutzen konnten, schien der DEG der Sieg nicht mehr zu nehmen. Als dann auch noch Verteidiger Tim Conboy, alles andere als ein Torjäger, mit seinem ersten Saisontor den sechsten Düsseldorfer Treffer erzielte, wusste jeder, dass der Dreier perfekt war.