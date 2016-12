Wie würde die Düsseldorfer EG nach der 1:7-Blamage in Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag reagieren? Die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer hat die erhoffte Reaktion gezeigt. Trotz der deutlichen Leistungssteigerung verlor sie bei den Grizzlys Wolfsburg am Ende zu hoch mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Entscheidend waren neben der Chancenverwertung die Fehler in der Abwehr und zu viele Strafminuten.

Trainer Christof Kreutzer hatte nach der Pleite in Mannheim 48 Stunden später die Mannschaft nur leicht verändert auf das Eis geschickt. Mathias Niederberger stand wieder zwischen den Pfosten. In der Abwehr spielte Marco Nowak für den verletzten Henry Haase, der in Mannheim einen Schuss geblockt und eine schwere Knöchelprellung erlitten hatte. Die einzige echte Umstellung war jedoch, dass Marcel Brandt nicht mehr in der Abwehr zum Einsatz kam, sondern in der vierten Sturmreihe und Alexander Preibisch dafür auf der Bank blieb. Kreutzer setzte also auf sechs anstatt sieben Verteidiger.

Die Düsseldorfer erwischten einen guten Start. Bereits der zweite Schuss auf das Wolfsburger Tor war von Erfolg gekrönt. Ausgerechnet Alexander Barta, der bislang krass enttäuscht hatte, schoss die Scheibe in den Winkel – auf Zuspiel seiner bislang ebenfalls ziemlich blassen Mitspieler Adam Courchaine und Chris Minard. Das tat den Rot-Gelben gut, die beim jüngsten Vergleich mit den Grizzlys (0:2) Torhüter Felix Brückmann nicht bezwungen hatten und so an seinem DEL-Rekord – 5:15 Stunden ohne Gegentor – beteiligt waren. Sein Gegenüber Niederberger bot die gewohnt starke Leistung und gab seinen Vorderleuten die notwendige Sicherheit. So benötigten die Wolfsburger ein 6:4-Überzahlspiel – Edi Lewandowski saß auf der Strafbank und gegen Daniel Weiß war eine weitere Strafe angezeigt -, um kurz vor der Pause zum Ausgleich zu gelangen.

Zu Beginn des Mittelabschnitts drehten die Gastgeber mit freundlicher Unterstützung der DEG das Spiel. Ein Wechselfehler von Nowak ermöglichte Aubin ein Break, der allein vor Niederberger stand und sich diese Chance nicht entgehen ließ. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, der ihnen jedoch vor der zweiten Pause versagt blieb, leisteten sich in der Defensive jedoch einige Schnitzer.

Auch im Schlussdrittel blieb die Partie offen, wobei Drayson Bowman, Nowak, Barta und Daschner jeweils hätten den Ausgleich erzielen können, der gewiss nicht unverdient gewesen wäre. Doch der entscheidende Treffer fiel fünf Minuten vor Schluss, als Minard auf der Strafbank saß. Ärgerlich war am Ende neben der knappen Niederlage die Verteilung der Strafminuten sowie die Uhr, die jedes Mal in Unterzahl, wenn sie angehalten wurde, eine Sekunde zurücksprang.

Am Sonntag (19.30 Uhr) kommt der ERC Ingolstadt in den ISS-Dome. Da will die DEG für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen.