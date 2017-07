Die Düsseldorfer EG hat in Viktor Alm einen neuen Torwarttrainer verpflichtet. Der 27-jährige Schwede erhält bei dem Eishockey-Klub zunächst einen Einjahresvertrag.

Alm übernimmt damit bei der DEG den Posten von Michael Elmer, der ab August die Torhüter der Adler Mannheim trainieren wird.

Viktor Alm hatte seine aktive Karriere früh beenden müssen und nach Trainerstationen im Jugendbereich zuletzt für den norwegischen Erstligisten Sparta Sarpsborg gearbeitet. In Düsseldorf gehört der in Göteborg geborene Alm nun zum Trainerteam um Chefcoach Mike Pellegrims. "Viktor Alm ist ein absoluter Fachmann. Wir werden uns eng miteinander abstimmen", sagt Pellegrims über seinen neuen Assistenten, der sich vorranging um Stammgoalie Mathias Niederberger sowie den aus Rosenheim an den Rhein gewechselten Ersatzmann Timo Herden kümmern soll.

Vor der Verpflichtung des Schweden hatte es auch mehrere Telefongespräche zwischen Pellegrims und Alms Vorgänger Michael Elmer gegeben. Nach Aussage des Ex-DEG-Torwarttrainers sei das Konzept Pellegrims überzeugend gewesen und die Verhandlungen recht weit geführt worden. Doch zu einer Einigung sei es nicht mehr gekommen. Letztlich hätten die Nähe Mannheims zu Elmers Heimat sowie die professionellen Strukturen bei den Adlern den Ausschlag gegeben.

