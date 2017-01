Die Kölner Haie haben das rheinische Derby in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Bei der Düsseldorfer EG setzten sich die Kölner am Sonntag mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) durch und feierten damit im dritten Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn in dieser Saison den ersten Sieg.

