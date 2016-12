Düsseldorfer EG: In fünf Tagen vom Flop zum Helden

Es ist eine jener eindrucksvollen Geschichten, die der Sport immer wieder hervorbringt. Als die Stimmung bei der Düsseldorfer EG, die heute (19.30 Uhr) im ISS-Dome Bremerhaven erwartet, nach vier Niederlagen in Folge auf dem Tiefpunkt angekommen war und die beiden schweren Derbys in Krefeld und Köln bevorstanden, kamen einige Fans zum Training und hängten ein großes Spruchband an der Bande auf, worauf stand: "In solchen Spielen werden Helden geboren - Arsch aufreißen für Verein und Stadt! Jetzt!".

Die Mannschaft hat die Botschaft verstanden und drei Siege in Folge gefeiert: in Krefeld (4:0), in Köln (2:1 n.P.) und gegen Straubing (4:2). Und tatsächlich wurde dabei ein "Held geboren": Brandon Yip. Der 31 Jahre alte Kanadier war Ende Oktober verpflichtet worden. In seinen ersten 15 Spielen war er nicht die erhoffte Verstärkung, so dass einige ihn bereits als Fehleinkauf einstuften. Doch dann explodierte er: In Krefeld schoss er drei Tore, in Köln verwandelte er den entscheidenden Penalty, gegen Straubing beeindruckte er zunächst durch einen klaren Punktsieg beim Boxkampf mit dem Amerikaner Mike Cornell und versetzte den Bayern, die nach 0:3-Rückstand auf 2:3 heran gekommen waren, mit seinem Treffen den K.o.. Durch den ISS-Dome schallte es: "Singen, ja, ja, Yipi, Yipi, hey."

Nach dem Spiel gegen Straubing steht Brandon Yip ruhig da. Er wirkt cool, überhaupt nicht wie ein Heißsporn. Was war eigentlich wichtiger für seine Mannschaft, sein Faustkampf als Weckruf oder sein Tor zum 4:2? "Das weiß ich nicht", sagt er. Aber ich tue alles, um meine Mannschaft ins Spiel zu bringen, damit wir gewinnen." Den dritten Sieg in Folge hatte er schnell abgehakt: "Es ist ein großartiges Gefühl, aber jetzt ist es unser großes Ziel, am Freitag auch gegen Bremerhaven zu gewinnen. Da müssen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr tun, um das Eis als Sieger zu verlassen. Es stehen noch viele Mannschaften vor uns, deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt punkten."

Bremerhaven steht direkt vor der DEG, hat aber fünf Punkte mehr auf dem Konto. "Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns", sagt TRainer Christof Kreutzer. "Bremerhaven ist Liga-Neuling, hat bislang positiv überrascht und null Druck. Die können befreit aufspielen. Aber unser Trend zeigt nach oben, und wir wollen ihn fortsetzen."

Vier Siege in Folge hat die DEG in dieser Saison noch nicht gefeiert. Heute Abend geht sie auf Rekordjagd. "Mit den drei Punkten wollen wir uns und die Fans zu Weihnachten beschenken", sagt Kreutzer, der erleichtert ist, dass die Mannschaft nach zahlreichen Einzelgesprächen wieder in der Spur ist und zuletzt Selbstvertrauen getankt hat.

Geschäftsführer Stefan Adam freut besonders, dass die Fans ihren Anteil an der Entwicklung haben: "Es ist bemerkenswert, wie sie mit der schwarzen Serie umgegangen sind. Wir waren uns aber auch einig, dass eher Spieler auf der Tribüne oder im Flugzeug sitzen, als dass wir unser Trainer-Duo in Frage stellen. So wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, so erwarten wir das."

Quelle: RP