Düsseldorfer EG: Zwei Karten für das Spiel gegen Ingolstadt zu gewinnen

Die Düsseldorfer EG will das Feld von hinten aufrollen. Nach schwachem Saisonstart kämpft sich die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer nun Platz um Platz in der Deutschen Eishockey Liga vor.

Will sie das Saisonziel Play-offs nicht verpassen, so muss sie aber weiter unbedingt punkten. Am nächsten Freitag (19.30 Uhr) ist der ERC Ingolstadt zu Gast im ISS-Dome. Da soll der nächste Heimsieg für die Rot-Gelben her. Für die Begegnung gegen Ingolstadt verlost die RP gemeinsam mit Telekom Eishockey einmal zwei Karten sowie ein Monatsabo für "telekomeishockey.de" mit allen DEL-Spielen live.

Mitmachen und gewinnen!

Wer unter 01379 88 67 10 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort "RP1", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich.

Teilnahmeschluss: 26.12.2016, 24 Uhr!

