Deutsche Eishockey Liga: Adler Mannheim verpflichten Eishockey-Verteidiger Larkin

Die Adler Mannheim haben für die restliche Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Verteidiger Thomas Larkin verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom kroatischen Klub Medvescak Zagreb nach Mannheim und bleibt bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, wie die Adler am Donnerstag mitteilten. "Thomas ist für seine defensive Stabilität bekannt", sagte Adler-Manager Teal Fowler. "Wir freuen uns, dass er uns bis zum Ende der Spielzeit verstärkt." Der italienische Nationalspieler erhält die elfte Ausländerlizenz des Tabellendritten. 2009 war Larkin von den Columbus Blue Jackets gedraftet worden, zu einem Einsatz in der NHL kam er aber nicht.