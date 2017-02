später lesen DEL Augsburg setzt weiter auf Center Trupp 2017-02-21T13:24+0100 2017-02-21T13:24+0100

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit US-Center Evan Trupp vorzeitig um ein Jahr bis 2018 verlängert. Der 29-Jährige war vor der laufenden Saison von den Chicago Wolves aus der American Hockey League (AHL) nach Augsburg gewechselt. "Evan glänzt nicht nur als Ideengeber, der seine Nebenleute immer wieder gut in Szene setzt, sondern er kann auch selber den Abschluss suchen und strahlt so immer wieder Torgefahr aus", sagte Trainer Mike Stewart. Trupp hat in 42 DEL-Einsätzen sieben Tore und 26 Assists verbucht.