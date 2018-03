später lesen DEL Augsburger Panther verlängern mit Valentine 2018-03-09T12:15+0100 2018-03-09T12:15+0100

Der Kanadier Scott Valentine wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen. Der Vertrag mit dem 26 Jahre alten Verteidiger wurde um ein Jahr verlängert, wie der DEL-Klub am Freitag mitteilte. Valentine wechselte 2016 von den Krefeld Pinguinen nach Augsburg. Er absolvierte seitdem 99 DEL-Spiele für die Panther.