DEL: Augsburger Panther verlängern mit Verteidiger Lamb

Die Augsburger Panther haben Eishockey-Profi Brady Lamb für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga am Dienstag mitteilte, geht der kanadische Verteidiger damit in seine fünfte Saison bei den Schwaben. Mit 31 Scorerpunkten rangiert Lamb in der laufenden Saison auf einem starken vierten Platz unter den punktbesten Abwehrspielern der Liga. "Über die Jahre hinweg hat er sich zu einem der komplettesten Verteidiger der Liga entwickelt", lobte Trainer Mike Steward den 29-Jährigen. "Da diese Tatsache auch den anderen Clubs nicht verborgen blieb, ist es umso erfreulicher, dass er auch 2018/19 zu unserem Team gehört." Brady lief bislang 206-mal in der DEL auf. "Die Augsburger Panther sind für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Auch wenn wir diese Saison nicht da stehen, wo wir gerne stehen würden, so können wir die Playoffs immer noch erreichen", sagte Lamb.