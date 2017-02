später lesen DEL Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Davies 2017-02-22T11:56+0100 2017-02-22T11:56+0100

Der US-Amerikaner Michael Davies wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Der 30 Jahre alte Angreifer hat seinen Vertrag beim Tabellensechsten um ein Jahr bis 2018 verlängert. Der Außenangreifer spielte vor seinem Wechsel nach Augsburg bereits für die Düsseldorfer EG und die Hamburg Freezers in der DEL. Elf Tore und 30 Assists stehen für ihn in der laufenden Saison zu Buche. Davies will mit den Panthern in den anstehenden Playoff-Spielen "so richtig angreifen", wie er in der Mitteilung des Vereins sagte.