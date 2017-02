später lesen DEL Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Thiel 2017-02-17T10:24+0100 2017-02-17T10:24+0100

Angreifer Alexander Thiel ist auch in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey-Liga bei den Augsburger Panthern dabei. Thiel wechselte vor der Saison 2015/16 aus Düsseldorf nach Augsburg. In der DEL verbuchte der Stürmer in drei Spielzeiten 157 Partien, erzielte dabei acht Tore. Aktuell fehlt der 25-Jährige wegen einer Oberkörperverletzung.