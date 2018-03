später lesen DEL Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Topscorer LeBlanc 2018-03-16T10:56+0100 2018-03-16T10:56+0100

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit ihrem Topscorer Drew LeBlanc verlängert. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, bleibt der 28-Jährige eine weitere Spielzeit bei den Fuggerstädtern. Seit der Saison 2015/16 spielt der Stürmer aus den USA in Augsburg. In 149 Partien für die Panther verbuchte LeBlanc 38 Tore und 90 Vorlagen. Die Augsburger hatten als Hauptrunden-Zwölfter die Playoffs verpasst.