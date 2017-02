später lesen Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Vertrag von Cundari Teilen

Verteidiger Mark Cundari spielt eine weitere Saison für die Augsburger Panther. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga am Donnerstag mitteilte, bleibt der 26 Jahre alte Kanadier auch in der Spielzeit 2017/18. In 42 DEL-Spielen erzielte der Abwehrspieler sieben Tore, zu 20 Treffern gab er die Vorlage. "Wir haben eine gute Mannschaft, die auch dieses Jahr noch viel erreichen will. Die Playoffs haben wir fix, nun wollen wir uns aber eine optimale Ausgangslage und Form für die Playoffs erarbeiten", sagte der Abwehrspieler. Vor der Saison 2016/17 entschied sich Cundari für die Augsburger Panther als erste Europastation. "Mark Cundari agiert sehr physisch, setzt seinen Körper geschickt ein und entscheidet so die Zweikämpfe auch gegen größere Gegenspieler immer wieder zu seinen Gunsten", erklärte Trainer Mike Stewart. "Wir glauben, dass er noch besser spielen kann und freuen uns, dass wir weiter mit ihm planen können."