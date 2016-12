später lesen DEL Augsburger Panther wochenlang ohne Stürmer Trevelyan Teilen

Die Augsburger Panther müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lange auf T.J. Trevelyan verzichten. Der Stürmer erlitt jüngst im Spiel gegen Wolfsburg eine Schulterverletzung und wird acht bis zehn Wochen ausfallen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der 32 Jahre alte Kanadier werde nicht operiert, sondern konservativ behandelt, hieß es. Trevelyan spielt seit 2011 bei den Panthern. In 27 Partien erzielte er in dieser Saison elf Tore und bereitete zehn weitere vor. Er ist damit zweitbester Scorer im Team.