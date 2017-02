später lesen DEL Berliner Eisbären verpflichten Mittelstürmer Aubry Teilen

Twittern





2017-02-02T15:45+0100 2017-02-02T15:45+0100

Die Eisbären Berlin haben den kanadischen Mittelstürmer Louis-Marc Aubry vom AHL-Klub Grand Rapids Griffins verpflichtet. Das teilte der Hauptstadt-Verein am Donnerstag mit. Zuvor hatten die Eisbären, die in der Deutschen Eishockey-Liga derzeit um die Teilnahme an den Pre-Playoffs kämpfen, bereits den gebürtigen Kanadier Charles Linglet geholt. Aubry soll am Freitag in München landen. Wenn alle nötigen Papiere vorliegen, könnte der 25-Jährige, der 2013 die Meisterschaft der American Hockey League gewann, am Abend beim Spiel der Eisbären in Augsburg schon auflaufen.