Eishockey Bremerhaven gewinnt erstes Pre-Playoffspiel in Iserlohn mit 5:2 2018-03-07T22:23+0100

Die Fischtown Pinguins haben das Auftaktspiel in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga klar gewonnen. Die Bremerhavener setzten sich am Mittwoch mit 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) bei den Iserlohn Roosters durch und können am Freitag (19.30 Uhr) in eigener Halle mit einem Erfolg im Modus "Best-of-Three" ins Viertelfinale einziehen.