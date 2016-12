später lesen DEL Bremerhaven verlängert mit Eishockey-Trainer Popiesch Teilen

Thomas Popiesch bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Eishockey-Erstligisten Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der 51 Jahre alte Coach hat seinen im Frühjahr 2017 auslaufenden Vertrag nach Angaben des Vereins am Mittwoch vorzeitig verlängert. Zur genauen Laufzeit des neuen Kontraktes machten die Pinguins keine Angaben. Mit Popiesch an der Bande stieg Bremerhaven in die DEL auf und liegt derzeit auf Platz neun der Tabelle.