später lesen Eishockey DEL 2 will Voraussetzungen für Auf- und Abstieg erfüllen 2018-03-11T11:58+0100 2018-03-11T11:58+0100

Nach gescheiterten Versuchen hofft die DEL 2, dass die Auf- und Abstiegsregelung mit der Deutschen Eishockey Liga ab der Saison 2019/2020 wieder eingeführt wird. Bis zum 31. März dieses Jahres werden laut DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch fristgerecht die Vorgaben der DEL erfüllt. Mindestens sechs Clubs der Zweiten Liga müssen dafür eine Bürgschaft von insgesamt knapp fünf Millionen Euro hinterlegen. "Wir sind jetzt soweit, dass wir sagen können, dass es erneut sechs Standorte geben wird, die sich daran beteiligen", sagte Rudorisch am Rande der "Gala des deutschen Eishockeys" in Straubing, ohne Details über die Clubs zu nennen. In den vergangenen beiden Jahren waren die Bedingungen aus Sicht der DEL nicht ausreichend erfüllt gewesen. Zuletzt hatte auch ein Schiedsgericht diese Auffassung bestätigt. Ein Auf- und Absteiger wurde zuletzt 2006 ausgespielt.