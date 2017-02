später lesen Deutsche Eishockey Liga Adler Mannheim bauen Tabellenführung aus FOTO: dpa, ua nic 2017-02-22T22:13+0100 2017-02-22T22:13+0100

Die Adler Mannheim gehen als Tabellenerster vor dem EHC Red Bull München in das abschließende Hauptrunden-Wochenende der Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Dank des ungefährdeten 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) gegen die Schwenninger Wild Wings baute der siebenmalige Meister am Mittwoch seine Führung vor dem Titelverteidiger auf zwei Zähler aus.