Der Kanadier Doug Shedden (56) wird nach Weihnachten Trainer des ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und tritt damit die Nachfolge des im November entlassenen Tommy Samuelsson an. Dies teilte der Ex-Meister am Freitag mit. Der ehemalige NHL-Profi Shedden hatte zuletzt bis Anfang Januar in der Schweiz beim HC Lugano gearbeitet, in Ingolstadt erhält er einen Vertrag bis zum Saisonende. "Doug Shedden hat alle Voraussetzungen, die wir in der jetzigen Situation brauchen. Er hat Erfahrungen in den besten Ligen Europas gesammelt", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell, der die Mannschaft nach Samuelssons Entlassung trainiert hatte und sich nun wieder auf seine Aufgaben im Management konzentriert. Ingolstadt hinkt in der laufenden DEL-Saison den Erwartungen hinterher und könnte die Play-offs verpassen.